[Photos + vidéos] Coronavirus. Confinement : les rues désertes à Caen

C'est une situation inédite à Caen ! Depuis les règles de confinement obligatoire, prononcées par Emmanuel Macron, et les contrôles de police qui ont débuté, les rues de la ville sont vides ce mercredi 18 mars.

Si l'on fait un tour rapide, tous les commerces de la rue Saint-Pierre, considérée comme la rue la plus commerçante et la plus passante, ont baissé le rideau. Seuls quelques pigeons et chauffeurs livreurs à domicile patientent au soleil. Alors que les rayons viennent aussi illuminer la place Saint-Sauveur un peu plus haut, les Fossés Saint-Julien sont déserts. Souvent bondé, le parking du CHU est vide, lui aussi. Les images parlent d'elles-mêmes : le silence règne dans les rues. Dans le quartier du Vaugueux, très animé le soir, tous les restaurants sont aussi fermés, de même que les coiffeurs qui ne manquent pas d'humour. "Une pause s'impose… et ce jusqu'aux prochaines nouvelles !", peut-on lire sur une devanture. La ville est plongée dans le plus grand des calmes, laissant place aux chants des oiseaux qui eux, savourent le retour du soleil.