Rouen. Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-Michel Bérégovoy se rassemblent

Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-Michel Bérégovoy ont adressé un communiqué commun, ce mercredi 18 mars. Les deux hommes sont arrivés respectivement en première (29,51 % des voix) et en deuxième (23,15 %) position du premier tour de l'élection municipale à Rouen, le dimanche 15 mars. Dès le lendemain, ils se sont rencontrés pour "travailler à notre rassemblement que nous mettrons en forme à travers une liste commune, dès lors que les modalités précises du second tour seront connues".

Appel à l'unité

Le communiqué s'attache surtout à appeler à "l'unité" dans le combat contre le Covid-19. Il n'est pas question pour les deux hommes de faire campagne pour le moment. "Nous lançons un appel [...] à l'unité républicaine, au civisme et à la solidarité, publique et citoyenne", poursuivent Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-Michel Bérégovoy.

L'occasion aussi d'adresser leur soutien aux équipes soignantes, aux agents des services publics, aux salariés des commerces alimentaires, aux travailleurs sociaux ou encore aux bénévoles.

