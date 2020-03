Musique. Tryo en concert dans une salle... complètement vide

Cela devait être une grande fête pour leurs 25 ans de carrière, mais coronavirus oblige, le concert de Tryo à l'AccorHotels Arena, initialement prévu le vendredi 13 mars dernier, a été annulé. Afin de quand même fêter leur anniversaire, le groupe a décidé de faire un cadeau aux fans : un live vidéo en direct de l'AccorHotels Arena… complètement vide !

Dès 20 heures, Tryo a diffusé via Facebook son mini-concert à Bercy, organisé sur une petite scène disposée au milieu de la salle. En version acoustique et éclairé par quelques lumières, le groupe a joué pendant une heure quelques-uns de ses plus grands tubes comme Ce que l'on s'aime, L'hymne de nos campagnes, Désolé pour hier soir ou encore Toi et moi en compagnie de Zaz.

Le concert du vendredi 13 mars a été décalé au 5 juin. Le live vidéo est toujours disponible, vous pouvez le regarder ci-dessous :