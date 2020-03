Coronavirus : vos questions, nos réponses. Je ne tiens plus, mon magasin de vapotage est fermé…

Question de Sylvain : le magasin pour cigarettes électroniques où je vais était encore ouvert lundi, mais aujourd'hui il ne l'est plus ? Dois-je me remettre au tabac ? Humour…

Réponse : il y a pu avoir un moment de flottement, puisque les bureaux de tabac restent ouverts. Mais les magasins pour cigarette électronique ne sont pas considérés comme essentiels, au contraire des tabac-presse qui sont maintenus ouverts en raison de la nécessité d'informer. Mais dans beaucoup de ceux-ci, vous devez pouvoir trouver des cigarettes électroniques ou des recharges de liquide à vapoter, quitte à faire quelques jours d'infidélité à votre marque favorite ! Quant à se remettre au tabac… non, ce n'est pas sérieux.