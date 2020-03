Normandie. Braver le confinement : désormais, c'est une amende de 135 € !

L'amende avait été fixée à 38 € dans un premier temps, mais un décret a été pris en urgence dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 mars par le gouvernement, pour faire la faire passer à 135 €. L'objectif est simple : dissuader les Français de braver le confinement. 100 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur l'ensemble du territoire français. A titre d'exemple, sur un département comme la Manche, ce sont plus de 800 policiers et gendarmes qui sont mobilisés pour contrôler les allées et venues de la population.