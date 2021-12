Saint-Lô. Lecapitaine ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre

Le carrossier spécialisé dans la fabrication de caisses frigorifiques restera fermé à compter du mercredi 18 mars, jusqu'à nouvel ordre. C'est encore une conséquence du Covid-19. La fermeture du site saint-lois fait suite aux décisions de Fiat, Peugeot et Renault d'arrêter leur production. "Nous ne sommes plus fournis en châssis, donc nous ne pouvons plus produire", indiquait le mardi 17 mars François Jacqueline, directeur de Lecapitaine. Ce sont 525 employés qui se retrouvent au chômage technique.