Orne. Limite de 100 personnes dans les hypermarchés : 2 à 3 heures d'attente

Le scénario est désormais partout le même : cent clients seulement peuvent simultanément entrer dans les hypermarchés, d'où des files d'attente interminables.

Par exemple, à l'hypermarché E.Leclerc à Alençon-Arçonnay ce mardi 17 mars : cent personnes peuvent entrer conjointement et une seule personne par famille est admise. L'attente est de 2 à 3 heures pour entrer dans le magasin et la direction prévient : "Les clients qui manqueraient de civisme, notamment en vidant les rayons, seront exclus de l'hypermarché par les forces de l'ordre." Les approvisionnements sont tout à fait normaux, il n'y a pas lieu de paniquer et de vider les rayons. Par ailleurs, les magasins alimentaires de proximité en centre-ville sont également ouverts, sans longue attente.