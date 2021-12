Saint-Lô. Économistes : “Attention à la crise qui vient”, préviennent-ils

La sphère financière s'affole du ralentissement économique et de la chute de consommation induits par l'épidémie. Et les annonces des banques centrales ne suffisent pas à rassurer. Mais dans les pays occidentaux, des économistes préviennent que la crise sanitaire peut avoir deux effets… D'abord un effet négatif : chute de la production dans les secteurs sans télétravail ; baisse de revenus des salariés, donc chute de consommation et, par ricochet, baisse des carnets de commandes des entreprises : donc des investissements et des emplois. D'où le risque d'une récession.

Mais il peut y avoir un effet positif : pour désamorcer le cycle de récession, seul l'État est en mesure d'indemniser les salariés que le confinement met en chômage technique.