Seine-Maritime. En raison du Covid-19, Caux Seine Agglo ferme tous ses sites

Caux Seine Agglo a fermé tous ses sites depuis le lundi 16 mars à 17 heures, pour faire suite aux mesures pour lutter contre le Covid-19. Seule la police municipale intercommunale reste en fonctionnement. Le CLIC gérontologique maintient un accueil et une veille téléphonique pour les personnes âgées les plus fragiles, la Maison des compétences est joignable par téléphone (02 32 65 11 11) et la Maison de service au public est accessible par mail (msap@cauxseine.fr).