Rouen. Au moins trois prochaines journées reportées en Pro B

Battus en finale de Playoffs la saison passée par Orléans, le club du Rouen Métropole Basket pensaient repartir sur les mêmes bases mais malgré un bilan à domicile quasi parfait (seulement deux défaites), le parcours à extérieur est bien plus mauvais, résultat les Rouennais occupent la 11e place du classement. Après un derby contre Evreux perdu dans des conditions d'accueil particulières lié à l'épidémie de Coronavirus (pas plus de mille personnes au Kindarena de Rouen) lors de dernière journée , les trois prochaines rencontres contre Poitiers, Gries-Oberhoffen et Saint-Chamond sont donc reportées soit une interruption pour le moment prévu jusqu'au 31 mars 2020 en attendant de nouvelles informations.