Cherbourg-en-Cotentin. Coronavirus : la Ville prend ses dispositions

Pour faire face au coronavirus, les crèches, écoles maternelles et primaires de Cherbourg-en-Cotentin restent ouvertes, mais n'accueillent que les enfants des personnels soignants. Concernant nos aînés, les EHPAD et les foyers-résidences restent confinés et aucune visite, sauf celles de personnels médicaux, n'est autorisée selon la mairie.