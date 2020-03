Orne. Coronavirus : on ferme, rendez-vous dans un mois… ou davantage !

Le lundi 16 mars, ambiance de fin du monde : alors que la nuit commence à tomber, beaucoup de supermarchés sont littéralement dévalisés par les clients venus faire des réserves. Dans le même temps, les fermetures se multiplient dans l'Orne, dans le cadre des mesures contre la propagation du Covid-19. Chacun se prépare visiblement à la mise sous confinement du pays.

Il serait trop long de tout citer ici, tant la liste des annulations et fermetures est longue. Pour n'en citer que quelques-unes, le service d'autopartage Autofree61 est fermé à tous les publics jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble du département de l'Orne, les délégations d'action territoriale et la Maison départementale des personnes handicapées sont également fermées au public.

Les horodateurs sont arrêtés !

À Alençon, on croit rêver : même les horodateurs pour le stationnement payant ont été arrêtés. Il s'agit d'éviter le risque de contamination des utilisateurs qui payeraient leur place de parking… Tout ou presque est désormais fermé dans cette ville, comme ailleurs : en plus des musées, médiathèques, du centre aquatique qui l'étaient déjà, ce sont désormais les déchetteries, les maisons de la vie associative, les parcs, les aires de jeux, etc. et même les cimetières qui sont fermés (sauf pour les inhumations).

L'office HLM Orne-Habitat, qui loge 20 000 Ornais, a fermé tous ses accueils au public. Seul reste ouvert : l'accueil téléphonique, en cas d'urgence.

Dans le domaine du tourisme, c'est symbolique, mais le Haras du Pin, principal site touristique avec 150 00 visiteurs par an dans le département de l'Orne, a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre. Toutes les animations prévues jusqu'au 15 avril par le Parc naturel régional Normandie-Maine sont annulées. Les visites dans tous les espaces naturels sensibles de l'Orne sont suspendues jusqu'à la fin du mois d'avril. L'écomusée du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière est fermé, de même que les Archives départementales à Alençon et le golf de Bellême.

Il y aura un "après-coronavirus"

Et il y aura un "après-coronavirus", qui commence déjà à s'organiser. Ainsi, on connaît les dates de report de plusieurs spectacles qui ont été annulés pour cause de Covid-19, à la salle Anova à Alençon : Roland Magdane est reporté au samedi 19 septembre. Le concert de Vitaa et Slimane aura lieu le vendredi 2 octobre. Boulevard des Airs est reporté au samedi 17 octobre 2020. Enfin, Alban Ivanov viendra à Alençon le samedi 27 mars 2021.