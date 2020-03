Caen. Le coronavirus s'invite dans le débat du premier tour des municipales

C'était une soirée électorale pas comme les autres. Le dimanche 15 mars, au micro de Tendance Ouest ou par téléphone, les invités ont à peine commenté les résultats. C'est le coronavirus et l'abstention historique qui en a découlé qui ont occupé les esprits. Des Insoumis au Rassemblement national, des candidats et élus unanimes : il aurait fallu repousser le scrutin. Ou à défaut, l'annuler, "pour que sa sincérité soit respectée", estime Emmanuel Norbert-Couade, délégué départemental du RN. Pour défendre la décision gouvernementale, il y avait bien Christophe Blanchet. "Je ne veux pas polémiquer, assure en préambule le député LREM de la 4e circonscription, la décision a été prise et assumée, après avis de scientifiques. On peut sortir prendre l'air, faire ses courses et on peut donc voter en respectant les mesures de sécurité. Elles ont été respectées dans les mairies." Et de préciser que, s'il venait d'être réélu sur la liste d'Olivier Paz à Merville-Franceville, il n'allait pas rejoindre ses colistiers pour fêter la victoire mais rester à domicile : "Il faut être exemplaire."

Nous retiendrons également l'émotion de Gilles Déterville. Pour le candidat PS à la mairie, le Covid-19 n'explique pas à lui seul "l'effarante abstention". "Notre démocratie est clairement en crise. Des quartiers populaires avec 25 % de participation, cela existe à Caen. C'est forcément décevant de constater que l'on n'est pas compris, pas écoutés."

