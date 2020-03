Caen. Prime aux sortants dans le Calvados

C'est un scrutin inédit qui a eu lieu ce dimanche 15 mars, en pleine pandémie du coronavirus. Tout candidat, qu'il soit élu dès le premier tour ou non, a évoqué une situation exceptionnelle au moment du dépouillement des urnes, dans chacune des communes du Calvados. Ceci étant dit, ce premier tour des municipales a eu lieu. Et il a souvent été profitable aux maires sortants dans le Calvados, qui, pour beaucoup, ont été élus sans grande compétition. La réélection la plus flagrante est celle de Patrick Gomont. Le divers droite de Bayeux conserve son siège de maire. Il s'en sort avec 63,9 % des voix. À Hérouville-Saint-Clair, le maire sortant Rodolphe Thomas a lui aussi été réélu facilement. 60,20 % des votants ont choisi de l'élire pour un quatrième mandat. Il en est de même à Ouistreham, où le maire sortant Romain Bail a été réélu pour un deuxième mandat, avec 51,24 % des suffrages.

Pas de surprise à Colombelles

À Mondeville, Hélène Burgat, maire depuis 2008 a été réélue avec 56,97 % des voix. Du côté Colombelles, pas de surprises : le maire sortant Marc Pottier a été réélu avec 100 % des suffrages. "Il me fallait seulement une voix qui n'était pas un vote nul pour être réélu, il n'y avait pas de surprises", confie Marc Pottier. Les enjeux des municipales étaient donc faibles, mais la priorité était ailleurs pour le maire de Colombelles : "Il n'y avait ni joie ni applaudissement au moment des résultats. Ma préoccupation était de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité sanitaires pour les électeurs et les agents réquisitionnés dans les bureaux de vote." Du côté de Deauville, le maire sortant Philippe Augier a récolté 76 % des suffrages devant Johanna Lebailly. À quelques kilomètres, à Honfleur, on est sur les mêmes résultats : Michel Lamarre repart pour un cinquième mandat, avec 73,02 % des suffrages.

Retrouvez les résultats des élections municipales en Normandie, commune par commune.