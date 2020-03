Vire. Municipales. Une triangulaire au second tour avec Marc Andreu-Sabater en favori

Le maire sortant de Vire Marc Andreu-Sabater a terminé le premier tour des municipales en tête, avec 44,96 % des voix. Il devance Pascal Martin (33,79 %) et Cindy Baudron (11,69 %). En pointant du doigt le contexte pesant de ces municipales en raison du Covid-19, qui a chamboulé le taux de participation (42,26 % contre 65 % en 2014), le maire sortant se réjouit du résultat. "La liste que je conduis est en tête très largement. C'est un résultat inespéré compte tenu de ce contexte. J'en suis très heureux." Élu dès le premier tour en 2014, Marc Andreu-Sabater est manifestement en ballotage favorable pour le second tour. Il devra néanmoins faire face à ses deux challengers dans une triangulaire au second tour, si celui-ci a lieu. Alain Tourret, député du Calvados, n'y est pas favorable. Il indique dans un communiqué "qu'il faut attendre que la situation sanitaire soit maîtrisée pour éviter une désorganisation totale du pays", avant d'ajouter : "Le mandat des équipes municipales en place devrait pouvoir être prolongé le temps nécessaire au retour d'une situation normale."

