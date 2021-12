Rouen. Une soirée électorale dans une ambiance particulière

Le président de la République Emmanuel Macron avait décidé de maintenir le premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars, face à l'épidémie de coronavirus. Dans les bureaux de vote, les mesures de précaution annoncées n'ont pas empêché une abstention record à Rouen : 62 %. Forcément, l'ambiance n'était pas à la fête. Face à ce contexte, Tendance Ouest a maintenu sa soirée spéciale, mais avec un dispositif à huis clos, sans public et avec un nombre d'invités restreints.

Chaque intervenant a salué la mobilisation des électeurs et des citoyens qui ont tenu le bureau de vote dans un contexte sanitaire difficile. Comme Nicolas Mayer-Rossignol, pour la liste Fiers de Rouen, arrivé en tête : "Je pense que la priorité doit être au rassemblement, à l'unité, au sérieux, au travail. Nous avons besoin d'élus qui savent travailler ensemble, qui vont au-delà des étiquettes et qui ont un recul suffisant." En face, les autres prétendants à la mairie de Rouen n'ont pu que constater ce résultat. "Cette faible participation et ce contexte ont entraîné une démobilisation de la jeunesse qui avait pris conscience de la crise environnementale", souligne Véronique Bérégovoy, secrétaire régionale d'Europe écologie les verts. Autre déception, celle de Maxime Boissière, référent départemental de La République en marche, face au score de Jean-Louis Louvel qui s'est engagé pour la première fois en politique.

