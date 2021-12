Hérouville-Saint-Clair. Municipales : une victoire haut la main pour Rodolphe Thomas

Comme à Ifs, Mondeville ou Ouistreham, le maire sortant d'Hérouville-Saint-Clair a été réélu dès le premier tour des municipales. Avec 60,18 % des suffrages exprimés, Rodolphe Thomas repart pour un quatrième mandat à la tête de la deuxième commune la plus peuplée du département. Sa victoire est mesurée. "Cette victoire fait plaisir, mais il faut relativiser les choses car c'est un contexte inédit en France et à l'international, indique-t-il, en référence au Covid-19 qui a chamboulé le scrutin. La priorité est de prendre en compte cette inquiétude et de travailler auprès de la population." En deuxième position, on retrouve l'écologiste Vincent Louvet (29,65 % des voix). Jean-François Aly ferme la marche, avec un peu plus de 10 % des voix (10,15 %).

