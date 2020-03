Insolite. Coronavirus : en Italie, on fait la fête sur des balcons pour passer le temps

Le coronavirus amène son lot de contraintes dans tous les pays touchés. En Italie, la population est obligée de s'astreindre à un confinement total, mais les Italiens ne se laissent pas abattre et ne manquent pas d'imagination pour rendre la situation moins pénible. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent même certains d'entre eux faire la fête sur des balcons, en jouant de la musique ou en dansant au son des enceintes de DJ installés eux aussi sur des balcons.

Since the 1.5 years I've been living in this neighbourhood, this is the most vibrant I have seen this street! #Covid19italia #coronavirusitalia #litaliachiamo #flashmob pic.twitter.com/bdKgV68Chu