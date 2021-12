Bayeux. Sans surprise, Patrick Gomont réélu pour un quatrième mandat

Il fait partie des maires qui auraient souhaité le report des élections municipales en raison de la pandémie du coronavirus. Malgré ce contexte, le maire sortant Patrick Gomont a été réélu sans grande difficulté à Bayeux, commune de près de 14 000 habitants. À la tête de la liste Un temps pour elle, un temps pour nous, il a obtenu 63,9 % des suffrages ce dimanche 15 mars (contre 63,29 % en 2014). Il n'y aura donc pas de second tour à Bayeux, mais la victoire de Patrick Gomont reste mesurée. "Je suis satisfait car c'est le résultat d'un travail de plusieurs mois. Mais, au regard du contexte, il n'y aura pas de triomphalisme", confie-t-il. Ses deux adversaires sont arrivés loin derrière. En deuxième position, on retrouve l'écologiste Matthieu Frison, tête de liste de Bayeux Demain. Il a obtenu 25,26 % des suffrages. Pour lui, le taux de participation a complètement faussé les résultats du premier tour. "On a fait prendre des risques aux gens. Les résultats ne valent rien." Pour compléter le podium, le Rassemblement national représenté par Philippe Chapron s'en sort avec 10,84 % des voix.

