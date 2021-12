En questions. Supplyshop : le coronavirus a-t-il un impact sur la livraison à domicile ?

Supplyshop est une plateforme en ligne permettant de livrer les produits des commerces à domicile. Antoine Kubrijanow est l'un des cogérants.

Antoine, ressentez-vous un impact direct du coronavirus sur vos commandes ?

"C'est encore tôt pour en tirer des conclusions, mais on a eu un pic d'activité en février. On a fait le même volume qu'en décembre qui est un mois fort pour nous. On a remarqué une tendance chez les professionnels ces deux dernières semaines. On a livré plus de plateaux-repas et service traiteur le midi, mais c'est difficile d'affirmer que les gens sortent moins à cause du coronavirus pour déjeuner au bureau.

Cela a-t-il eu des répercussions sur votre organisation ?

On a dû adapter, notamment le volume utile de nos triporteurs (la livraison à Caen se fait à vélo, NDLR). Cela nous permet de transporter plus de marchandises en une tournée. On a une remorque supplémentaire que l'on attache derrière le vélo et maintenant toute la caisse du triporteur est isothermée. Avant, on transportait le frais dans des bacs séparés.

Prenez-vous des mesures particulières ?

Clairement, on doit s'adapter. On transporte du frais, donc on fait attention à l'hygiène. Depuis deux semaines, les livreurs portent des gants à chaque livraison, ils évitent le contact avec le client.

Le gouvernement a passé le pays en stade 3. Comment voyez-vous votre activité à l'avenir ?

C'est possible que la mise en quarantaine incite les gens à commander sur Internet. On sera prêt. S'il faut augmenter la jauge à dix livreurs, on le fera."