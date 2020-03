Franqueville-Saint-Pierre. Entretenir sa véranda

Les vérandas fleurissent en Normandie, car elles sont particulièrement adaptées au climat. Reste bien sûr le problème du nettoyage de ses larges surfaces vitrées qui peut vite devenir une galère. Sur cette thématique, pas vraiment de secret ou d'astuce miracle. "Le conseil est très simple, c'est la même chose que pour les fenêtres : vinaigre blanc et chiffon", explique Guillaume Dorothée, responsable de l'agence MPO fenêtre de Franqueville-Saint-Pierre, près de Rouen. Certes, chacun propose des vitres autonettoyantes, mais le professionnel relativise l'efficacité de ces dispositifs. "L'autonettoyant laisse toujours un petit film blanc qui ne nettoie pas complètement." En tout cas, Guillaume Dorothée est catégorique : pas de produits spéciaux à acheter. "Cela risque de détériorer le matériel comme l'aluminium, le PVC ou les joints. Les produits naturels sont amplement suffisants !" Et quand la véranda est très sale, surtout pas de nettoyage à haute pression. "Un jet d'eau avec une eau savonneuse assez simple suffit amplement." Et pour les parties en hauteur, veillez à vous équiper d'un balai-brosse et d'un escabeau. Et un dernier conseil : "Ne touchez pas les joints !"