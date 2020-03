Municipales. Les principaux résultats dans le Calvados

Le premier tour des élections municipales 2020 a été marqué par un taux d'abstention record ce dimanche 15 mars, la faute au coronavirus. À Caen par exemple, seulement 38,35% des Caennais ont voté, soit 20 points de moins que lors des dernières municipales de 2014. Le maire sortant Joël Bruneau va entamer un deuxième mandat en ayant remporté 50,79% des voix devant l'écologiste Rudy L'Orphelin (25,57%) et le socialiste Gilles Déterville (9,30%).

Primes au sortant

Comme à Caen, plusieurs maires sortants des communes du Calvados ont été élus dès le premier tour. C'est le cas à Bayeux où Patrick Gomont entame un 4e mandat avec 63,89% des suffrages exprimés devant Mathieu Frison (25,25%) et Philippe Chapron (10,84%). À Hérouville-Saint-Clair, deuxième ville la plus peuplée du département, Rodolphe Thomas repart lui aussi pour un quatrième mandat en obtenant 60,18% des voix. Vincent Louvet arrive deuxième (29,66%) devant Jean-François Aly (10,15%). À Mondeville, Hélène Burgat est aussi élue dès le premier tour (56,97%), de même qu'à Ouistreham. Le maire sortant Romain Bail obtient 51,24% des voix devant Raphaël Chauvois (30,06%) et Sophie Borner (18,69%). "Peu de personnes auraient parié sur moi. Demain, Ouistreham redevient une ville qui compte au sein de Caen La Mer", a exprimé Romain Bail sur notre plateau.

Surprise à Lisieux

Du côté de Vire, on assistera à une triangulaire entre le maire sortant Marc Andreu-Sabater (44,96%), Pascal Martin (33,79%) et Cindy Baudron (11,69%). En tête, Marc Andreu-Sabater est mitigé. "C'est un résultat inespéré compte tenu de ce contexte pesant. J'en suis très heureux. Néanmoins on peut se questionner sur le maintien de cette élection municipale. Beaucoup d'électeurs ne sont pas venus." Plus à l'est, le second tour laissera place à un duel entre Clara Dewaele-Canouel (48,52%) et Hervé Maunoury (43,67%) à Falaise. La surprise de ce premier tour est plutôt du côté de Lisieux où le maire sortant Bernard Aubril ne pointe qu'en troisième position (21,57%). Le député Les Républicains Sébastien Leclerc termine en tête (35,58%) devant la socialiste Clotilde Valter (23,09%). À Mézidon Vallée d'Auge, François Aubey est élu maire dès le premier tour (65,09%). Il devance Fabien Dumas (22,72%) et Emmanuel Norbert-Couade, représentant RN (12,18%). À Cabourg, Tristan Duval est passé proche d'une victoire directe (49,81%). Julien Champain le suit (23,97%) ainsi qu'Alexandra Lorin-Guinard (13,91%).