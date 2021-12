Cherbourg-en-Cotentin. Coronavirus : la Cité de la mer a décidé de fermer ses portes

Après l'interdiction de rassemblements de plus de 100 personnes à la mi-journée par le Premier ministre Édouard Philippe pour freiner la propagation du Covid-19, la Cité de la mer à Cherbourg-en-Cotentin a annoncé ce vendredi 13 mars fermer son établissement au public dès le soir, pour une durée indéterminée, "en fonction de l'évolution de l'épidémie". "Cette décision est prise dans l'intérêt des visiteurs et des employés de la Cité de la mer", a précisé le site qui accueille chaque année environ 220 000 visiteurs. Maintenance des aquariums et des bassins, sécurisation du site… Le travail ne manquera pas sur place les premiers jours et le télétravail n'est pas exclu. "Les 45 salariés ne sont pas au chômage technique pour l'heure", a expliqué le PDG du site Bernard Cauvin.