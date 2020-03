Granville. Baudry contre vents et marées ?

On dit toujours prime au sortant, mais à Granville, rien n'est pareil qu'ailleurs. Dominique Baudry est bel et bien candidate à sa propre succession, après un mandat tourmenté au bout duquel elle a bien failli ne pas aller, lâchée à mi-parcours par ceux qui l'avaient faite Reine, comme le conseiller départemental Jean-Marc Julienne. Cette fois, elle repart avec les fidèles et beaucoup de nouvelles têtes.

Face à elle, trois listes seulement, c'est presque inhabituel pour la Monaco du Nord. Celle qui apparaît comme étant la plus dangereuse pour l'édile sortant, c'est celle menée par son ancien colistier Gilles Ménard. Une liste sur laquelle on retrouve notamment les frondeurs du mandat qui s'achève (dont Jean-Marc Julienne).

Lui aussi est conseiller municipal sortant, lui aussi était là en 2014, mais cette fois, Denis Féret n'est plus estampillé du Front national (devenu RN depuis), parti dont il a été remercié. Handicap ou atout ? La question demeure.

La dernière liste se définit comme une liste collective. Officiellement à sa tête, un visage connu, celui de Fany Garcion. Elle aussi, a siégé au conseil municipal, c'était lors du mandat de Daniel Caruhel (2008-2014). Si cette liste est élue, elle promet deux maires différents aux Granvillais pendant le mandat.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Granville.