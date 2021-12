Octeville-sur-Mer. Municipales : Rousselin face à Pizant

Deux listes se présentent aux municipales de mars 2020 à Octeville-sur-Mer, cette ville limitrophe du Havre de 6 000 habitants.

Jean-Louis Rousselin, le maire actuel, se représente pour un troisième mandat. Il est élu du conseil municipal depuis 1989. L'homme a même été député, en remplacement d'Édouard Philippe en 2017 qui venait d'être nommé à Matignon, député pendant quatre jours. Pour ces municipales 2020, il présente la liste "Octeville demain", avec un tiers de candidats renouvelés. Son grand projet est la création d'un espace culturel et d'une médiathèque.

La deuxième liste, "Ambitions Octeville-sur-Mer", est menée par Bruno Pizant. Il s'agit d'un entrepreneur de la région havraise. Il a construit sa liste avec quelques élus municipaux d'opposition et sa femme Valérie Pizant, qui fût adjointe aux finances lors du précédent mandat de Jean-Louis Rousselin. Bruno Pizant prône l'exemplarité des élus et l'égalité entre les administrés. Lors de l'élection des municipales de 2014, la mairie d'Octeville-sur-Mer s'était disputée à trois : Jean-Louis Rousselin (divers droite) avait obtenu 44 % des voies, Philippe Marie (également Divers droite) était juste derrière avec 38 % et Françoise Charle (divers gauche) finissait dernière à 18 %.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Octeville-sur-Mer.