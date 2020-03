Saint-Laurent-de-Cuves. Face au coronavirus, le festival Papillons de Nuit n'a pas de plan B

Le festival des Papillons de Nuit se prépare activement, le festival musical à Saint-Laurent de Cuves se tiendra du vendredi 29 au samedi 31 mai.

Pas moins de 36 concerts sont programmés, avec notamment, pour une seule date en France, le rappeur américain Macklemore. À l'affiche : Rag'n'Bone Man, mais aussi M Pokora, Dyonisos ou Philippe Catherine et une scène régionale normande, avec 14 artistes ou groupes. Et bien sûr quelque 75 000 festivaliers attendus.

Crainte du coronavirus

Et une crainte plane, celle du coronavirus ! Aujourd'hui, les rassemblements de plus de 1 000 personnes sur un seul lieu sont interdits jusqu'au 15 avril inclus. Alors, on espère une amélioration de la situation sanitaire d'ici là, car le festival ne pourra pas être reporté, affirme Patrice Hamelin, de l'association Roc en Baie organisateur du festival.

En attendant, les 1 400 bénévoles continuent de travailler.

Des animations pour les 20 ans du festival

Outre les concerts, plusieurs animations seront prévues, avec pour la première fois l'installation d'une tyrolienne géante, détaille Pierre-Olivier Madeleine, administrateur du festival.

Pour le 20e anniversaire du festival, une scénographie monumentale et originale a été pensée avec des structures de 10 mètres de haut. La réalité virtuelle fera aussi son entrée sur ce festival, pour la première fois. Tout un programme pour ravir les festivaliers !

Le festival Papillons de nuit, 20e anniversaire, du vendredi 29 au samedi 31 mai, à Saint-Laurent de Cuves.