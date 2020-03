Basket. Le derby tourne à la faveur d'Évreux à Rouen !

Le match

C'est un derby qui aura tenu toutes ses promesses. Après dix minutes de jeu, aucune des deux équipes ne mène au score 17-17. La suite allait être autant serrée et les deux équipes allaient rentrer au vestiaire avec deux points de retard côté rouennais (35-37). Dans le 3e quart c'était les Rouennais qui reprenaient les devants avec 4 points d'avance (62-58). Mais dans cette rencontre indécise, ce sont les Ébroiciens qui font la différence en fin de match et remportent une importante victoire.

La fiche

Rouen : Diggs : 22 points, Cazenobe : 15 points, Spight : 13 points, Monceau : 8 points, Injai : 7 points,Bassoumba : 6 points,

Évreux : Paschal et Rigot : 15 points, Tortosa : 11 points, Wallez : 10 points, Zamora et Gjuroski : 9 points, Brooks : 8 points, Kayembe et Dossou-Yovo : 2 points.

Prochain rendez-vous

Le RMB descend à la 11e place pendant qu'Évreux reste à la 15e place. Les Ébroiciens recevront Aix-Maurienne vendredi 13 mars 2020 pendant que le RMB se déplacera à Poitiers samedi 14 mars 2020.