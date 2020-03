Caen. Hockey (D1). Vainqueurs à Tours, les Drakkars en demi-finales

Après leurs deux victoires inaugurales à domicile le week-end dernier, les Drakkars de Caen n'avaient besoin que d'une victoire pour se qualifier en demi-finale de D1.

Dès le début du match, les hôtes tourangeaux ont été dominateurs, sans pour autant ouvrir le score (0-0, 20'), mis en échec par un Ronan Quemener des grands soirs (51 arrêts en 65 minutes !).

Au contraire, c'est André Ménard qui a ouvert le score pour les Normands sur la fin de la deuxième période (0-1, 39').

Tentant le tout pour le tout pour rester en vie et sortant leur gardien, les Remparts ont égalisé à 30 secondes de la fin par Jonathan Joanette (1-1, 60'), provoquant de fait une prolongation entre les deux équipes. Dans ce temps, Tours a de nouveau été dominant. Et pourtant c'est Julien Msumbu, assisté d'André Ménard, qui a offert la victoire et la qualification aux joueurs de Luc Chauvel (1-2, 65'). Au prochain tour, ils joueront le gagnant de la série opposant Cergy-Pontoise à Dunkerque, pour un début prévu le samedi 21 mars, à Cergy ou à Caen (en fonction du vainqueur, sachant que Cergy mène 2-1).