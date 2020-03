Elbeuf. Le cinéma Grand Mercure s'apprête à faire peau neuve

Le succès du Grand Mercure à Elbeuf ne se dément pas. Record d'entrées depuis 1988 avec 118 103 spectateurs l'an passé. Mais le bâtiment lui-même, des années 60, a bien besoin d'un lifting. De grands travaux se préparent pour 2021. Priorité numéro un : rendre le bâtiment entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). "On les accueille déjà, note Richard Patry, président de Noe Cinémas qui exploite le Grand Mercure, mais pas dans des conditions satisfaisantes." L'accès au premier étage sera désormais possible par un ascenseur et des espaces leur seront réservés dans chaque salle. L'autre priorité, c'est l'isolation thermique et phonique du bâtiment. "Quand on chauffe ici, on chauffe tout le quartier", plaisante Richard Patry, qui vise les normes haute qualité environnementale.

De cinq à sept salles

Deux salles supplémentaires vont également être créées, de petite capacité, entre 20 et 30 sièges, pour diversifier l'offre. "Cela va nous permettre de proposer des films art et essai et de prolonger la diffusion de films qui ont besoin de temps pour s'installer."

La grande salle va être totalement revue, les locaux techniques et administratifs refaits… Un projet à près de sept millions d'euros, financés par Noe Cinéma, la Ville d'Elbeuf, propriétaire des murs, la Métropole, la Région et le Centre national du cinéma et de l'image animée. Aucun architecte n'a été désigné pour l'heure. Les travaux commenceront au mieux à l'automne 2021, pour une durée de dix mois. Le cinéma restera ouvert pendant tout le chantier.