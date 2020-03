Vire Normandie. Quelle véranda pour quel usage et quel budget ?

Pour augmenter la capacité d'accueil de sa maison, on peut aménager des combles, bâtir une extension en briques, en parpaings ou en bois. Ou bien encore décider d'ajouter une véranda.

Cette option est une des plus palpitantes, parce que, à la dimension utilitaire s'ajoute la dimension féerique de vivre au chaud au cœur de la nature. Au sein de l'entreprise B'plast, dont le siège est à Vire, Jérémy Lenoël est technico-commercial vérandaliste. Tandis que d'autres dans la société s'occupent des portes, fenêtres, portes de garages, volets ou bien stores, lui se concentre uniquement sur les vérandas. Il sait mieux que personne comment accompagner correctement un projet. "Le plus souvent désormais, les vérandas sont en aluminium", explique-t-il.

Un atelier géant près de Caen

D'ailleurs, B'plast a sa propre unité de production de vérandas en région caennaise, à Cormelles-le-Royal, qui s'appelle Alutil. Les armatures profilées viennent de chez Schüco en Allemagne. Chez Alutil, on les coupe, on les assemble et, au besoin, on effectue un montage test en atelier. Comme ça, une fois arrivé sur le terrain des particuliers, à partir d'une dalle maçonnée parfaitement exécutée et fiable, il ne reste qu'à remonter ce subtil mécano géant alliant armature discrète et performante, vitrages sophistiqués, volumes recherchés… "Au moins 50 % de nos clients souhaitent une véranda 4 saisons", indique Jérémy Lenoël. C'est le cas de la famille Lorentz de Vaudry, qui a fait de sa véranda une très agréable extension de 15 m2, dans le prolongement de sa terrasse, côté jardin. Les repas de famille s'y déroulent sans problème autour d'une belle tablée, et toute l'année ! Une véranda peut coûter en général de 1 000 à 2 000 euros du m2. La facture grimpe selon les options : volets roulants, spots LED…