Foire Sainte Croix de Lessay, jour J-1

Des milliers d'exposants s'installent à Lessay durant 3 jours pour présenter leurs lots de bonnes affaires. Produits agricoles, gastronomiques, festival départemental de l'élevage, foirail avec chiens, ovins, chevaux...

Ne manquez pas non plus les rôtisseurs et la fête foraine qui vous réserve une nouveauté. Vendredi soir vers 23h, un grand feu d'artifice sera tiré pour bien commencer ce week-end de fête. Plus de 350.000 visiteurs sont attendus.

Toutes les infos à retrouver sur www.lessay.fr

Ecoutez Claude Tarin, le maire de Lessay, à propos de la foire: