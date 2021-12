Rouen. Jeanne d'Arc : tout un programme pour le centenaire de sa canonisation

Responsables politiques, commerçants et membres de l'Église, tous réunis derrière la même tribune, en ont fait le constat : depuis des années, les fêtes pour célébrer Jeanne d'Arc à Rouen étaient "de plus en plus officielles et de moins en moins populaires". Ils se sont donc réunis pour que la donne change en 2020, pour le centenaire de la canonisation de la Pucelle d'Orléans.

Des défilés costumés, un marché médiéval, des expos…

"Nous voulons retrouver l'esprit qui avait animé cette année 1920, celui d'une réconciliation entre l'Église et la République", assure Jean-Charles Descubes, ancien archevêque de Rouen et vice-président des Amis de l'historial Jeanne-d'Arc. Pour ce faire, des animations sont prévues pendant plusieurs mois, de la fin mars jusqu'à l'automne, entre expositions, concerts, cérémonies ou encore projections de films.

Le clou du programme, pour renouer avec ce côté populaire des Fêtes johanniques, sera le week-end de la Pentecôte. Pendant trois jours, les associations de commerçants organiseront un marché médiéval, "avec 80 à 100 exposants le long du palais de justice et des défilés en centre-ville".