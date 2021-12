Orne. Coronavirus : plusieurs annulations d'animations dans le département

Compte tenu de l'épidémie de coronavirus, la préfecture de l'Orne annonce l'annulation de plusieurs événements dans le département. Les événements ainsi interdits sont : la Foire au Boudin de Mortagne-au-Perche du vendredi 13 au dimanche 15 mars, ainsi que trois concerts à Anova à Alençon : Vitaa le samedi 14 mars, Alban Ivanov le jeudi 19 mars et Boulevard des airs le samedi 21 mars.

Par ailleurs, la préfecture précise que les organisateurs d'événements non déclarés rassemblant plus de 1 000 personnes doivent procéder à leur annulation en application de l'arrêté du ministre des Solidarités et de la santé du 9 mars, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.