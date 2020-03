Yvetot. Trois listes s'affrontent pour les municipales

Trois listes vont s'affronter lors des municipales de mars 2020 à Yvetot, la capitale du pays de Caux. Émile Canu, le maire sortant, retente un troisième mandat. Il est âgé de 73 ans. Émile Canu est à la tête de la liste "Yvetot passionnément". Il veut poursuivre les transformations qu'il a entreprises depuis 2008.

En face de lui : Charlotte Masset (divers droite, de l'équipe de l'ancien maire Philippe Décultot – ce dernier avait échoué de peu en 2014, alors que la droite était partie très divisée au premier tour). Elle dirige la liste "Yvetot Demain". Charlotte Massset souhaite notamment engager la Ville vers la transition numérique et écologique. La troisième liste s'appelle "Yvetot, ma ville, mon avenir". Elle est présentée par Laurent Bénard (MoDem), réuni avec Cécile Gallier (La République en Marche). En 2014, au deuxième tour, Émile Canu s'était imposé avec 45 % des voies, contre Philippe Décultot (maire en 1995 et 2008) qui avait obtenu plus 44 % des suffrages. Annie Lemesle, divers droite, avait rassemblé 11 % des votants.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Yvetot.