Caen. Quel entretien ?

Il existe trois types de vérandas : les pièces de loisir, les pièces à vivre ou les extensions d'habitation. Une fois posée, il est primordial de la nettoyer régulièrement afin de la conserver en bon état. Selon la zone d'habitation, son entretien sera différent entre la ville et la campagne. "Les vitres deviennent souvent plus grasses en centre-ville à cause de la pollution", indique Charles-Elie Fontaine de la société Véranda Gustave Rideau à Caen. En bord de mer, les vérandas ont aussi tendance à se salir plus vite en raison du sel.

De l'eau et du savon :

la solution magique !

L'idéal est de la nettoyer au minimum en intégralité deux fois par an "à l'automne et au printemps", à l'aide d'une éponge et d'une eau tiède et savonneuse, bien que quelques coups de ménage de temps en temps ne fassent pas de mal ! Pour la toiture de la véranda, il est souvent conseillé d'utiliser un balai éponge télescopique. Sinon, "il faut monter sur le toit et ne pas avoir le vertige". En revanche, les produits détergents, tampons en paille de fer ou l'eau de javel sont déconseillés et risquent d'abîmer les vitres.