Caen. Elle s'infiltre chez des personnes âgées à huit reprises pour les voler

La police est tombée sur une femme rusée. Entre mi-décembre et début mars, une Caennaise de 34 ans s'est infiltrée à huit reprises chez des personnes âgées dans le centre-ville et la périphérie de Caen pour leur dérober de l'argent. En se présentant comme une femme enceinte ou une ancienne connaissance des voisins, elle demandait de l'aide puis entrait dans le domicile. En détournant leur attention et en profitant de leur naïveté, sans violence, elle dérobait de l'argent et des cartes bleues. Plusieurs victimes ont porté plainte. Déjà connue par les services de police, elle a été placée en garde à vue jeudi dernier. Jugée en comparution immédiate ce lundi 9 mars, elle a finalement écopé de trente mois de prison ferme.