Biéville-Beuville. Six cas de coronavirus, l'école fermée par précaution

Des tests ont démontré que six habitants de Biéville-Beuville sont atteints du Covid-19. La préfecture du Calvados annonce des mesures de précautions, dont l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et la fermeture du groupe scolaire.