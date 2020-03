Fécamp. Inquiétude à l'hypermarché Carrefour

À l'hypermarché Carrefour de Fécamp, le mouvement de contestation entamé le jeudi 5 mars n'est pas près de s'arrêter. "100 % du personnel était en grève jeudi", précise Annie Argentin, affectée au secteur caisse de ce magasin depuis bientôt 18 ans et déléguée du personnel sous l'étiquette Force ouvrière. "Mais on a repris le boulot le lundi 9 mars. Sinon, le salaire ne serait pas très élevé à la fin du mois. En tout cas, on travaille au ralenti. On ne va pas aussi vite que d'habitude." La raison de cette colère ? "On a appris avec une collègue la semaine dernière, lors d'un rendez-vous avec notre directeur, que nous étions sur la liste des hypermarchés Carrefour susceptibles de passer en location-gérance." La location-gérance est un contrat par lequel une entreprise confie à une autre entreprise la gestion de son fonds de commerce. Les risques sont désormais pris par le patron de chaque magasin et non plus par le groupe. Conséquences pour les employés : ils ne seront plus salariés du groupe Carrefour, mais de leur patron local, ils risquent donc de perdre des avantages.

Carrefour confirme le changement de mode de gestion et précise que la location-gérance est adaptée aux hypermarchés et aux market de petite et de moyenne taille, avec un potentiel d'amélioration des résultats.