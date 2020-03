Démouville. La pâte d'Angie : un concept "good food"

"Tout est fait maison et tout est éco responsable" précise Angélique Faucaudel, propriétaire des lieux. Christophe Jejou, le chef cuisinier travaille uniquement "avec des produits frais et les producteurs locaux" indique-t-elle également. Au menu de la pâte d'Angie, des pâtes fraîches, des paninis, des burgers ou encore des salades avec desserts maison et boissons. Cliente des 4 pâtes, elle a voulu ouvrir son snack amélioré pour "faire plaisir aux gens et créer une atmosphère de bienveillance". Ouvert tous les jours sauf le samedi.