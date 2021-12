Football (Ligue 2). Caen veut se racheter en déplacement à Valenciennes 

"On l'a bien cherché. On a fait des erreurs techniques incroyables." Pascal Dupraz était absolument furieux après la défaite de ses Caennais à Châteauroux, le vendredi 6 mars. Malgré une prestation plutôt intéressante, où les Malherbistes avaient confirmé des progrès certains, la défaite dans les derniers instants et quelques errements coupables ont fait démarrer le coach au quart de tour : "Le football professionnel est un sport extrêmement rigoureux. Force est de constater qu'on considérait que c'était acquis sous prétexte qu'on avait fait deux belles performances. On ne veut pas vivre de belles choses, c'est une belle équipe de mièvres", a-t-il conclu. Le message est passé, durement. La réaction est attendue à Valenciennes, le vendredi 13 mars à 20 heures.