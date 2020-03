Automobile. L200 : un pick-up robuste, mais aussi raffiné

Naguère classifiés au plan fiscal comme des utilitaires, les pick-up avec double cabine 4 portes et benne, sont assimilés depuis un an aux véhicules particuliers. Avec de lourds malus écologiques à la clé. C'est la raison pour laquelle Mitsubishi met désormais en avant en France son nouveau L200 dans sa carrosserie intermédiaire Club Cab à "cabine approfondie". Les deux portes avant s'accolent à deux petites - à ouverture antagoniste - pour donner accès à deux assises postérieures d'appoint. Affichée à partir de 30 790 €, cette version se range encore parmi les utilitaires. À l'inverse du L200 double cabine, frappé d'un malus de 10 500 € qui plombe fortement le prix catalogue, à partir de 33 990 € !

Un franchisseur authentique

Le L200 année-modèle 2020 se signale aussi par son allure extérieure renouvelée et soigneusement travaillée dans les détails. Sa présentation intérieure est parfaitement conforme à ce que l'on rencontre à bord d'un grand SUV, y compris sur l'exécution de base Invite. Mais les deux finitions supérieures, Intense et Instyle, gagnent des équipements de pointe, de l'utile caméra à 360° aux aides à la conduite perfectionnées.

Conjuguant esthétisme et robustesse visuelle, cette grande silhouette s'étend sur pas moins de 5,21 mètres de long, pour habiller des bases techniques qui nourrissent la réputation du modèle. Avec châssis en échelle et dernier état de la boîte de transfert Super Select 4WD II (à partir du stade Intense), seule de sa catégorie à assurer une transmission intégrale permanente sur la route, tout en offrant aussi des rapports courts pour affronter les séquences les plus délicates en tout-terrain. Cette chaîne cinématique d'authentique franchisseur a été enrichie d'une régulation électronique qui adapte plus finement la motricité aux conditions des surfaces de roulage, et d'un contrôle de vitesse en descente. Châssis à la rigidité encore renforcée, tarages de la suspension optimisés et disques de frein agrandis caractérisent aussi le nouveau L200.