Calvados : poursuivis pour 25 vols

A l’audience, la version des prévenus divergent. Monsieur affirme qu’il ne savait pas que son amie volait. Les faits sont pourtant clairs : par filouterie, les deux détroussaient les individus qui croisaient leur chemin. Seul point commun entre les victimes : leur âge. D’un certain âge jusqu’au grand âge…

Il arrivait à Madame, sans domicile fixe et héroïnomane, de prétexter une panne et le manque de téléphone pour pénétrer chez quelqu’un. Une fois à l’intérieur, elle demandait aussi un verre d’eau et profitait de l’absence de son hôte pour dérober ce qu’elle trouvait : espèces, chéquiers ou cartes bancaires. Sur son tableau de chasse également, vol au hasard des portières de voitures non verrouillées dans des bourgades de campagne.

T.B (madame) a finalement été condamnée par la justice à 24 mois de prison dont 15 avec sursis. M.G, malgré ses dénégations, écope de trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis. T.B devra aussi indemniser ses victimes ainsi que la sœur de son co-prévenu de 4.600€. Elle lui avait en effet dérobé sa carte bleue !