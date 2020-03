Rouen. Coronavirus : le Zénith repousse le concert de Dadju

L'information a été confirmée le vendredi 6 mars, le jour où Gims aurait normalement dû occuper la scène du Zénith de Rouen. Toujours à cause du coronavirus et de l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes dans les salles, le concert de l'artiste Dadju est lui aussi repoussé.

Les autres concerts maintenus

Le Zénith de Rouen indique dans un communiqué que son passage est d'ores et déjà reprogrammé au jeudi 22 octobre 2020 et que "les billets restent valables pour cette date". Par ailleurs, la salle rouennaise confirme que les autres spectacles prévus pour les prochains jours sont eux maintenus pour le moment, comme le concert de Jean-Louis Aubert le mardi 10 mars ou celui de Claudio Capéo le vendredi 13 mars.