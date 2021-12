Caen. Tennis de Table (Pro A). Un Caen TTC renversant surprend Saint-Denis

Suite à l'annonce du recrutement du Slovaque Wang Yang (n°32 mondial) pour la saison prochaine, et après six défaites consécutives, les joueurs de Xavier Renouvin avaient besoin de gagner ce vendredi 6 mars contre Saint-Denis, 7ème, pour se donner de l'air par rapport aux deux derniers, dans ce match avancé de la 13ème journée. Chose faite grâce à une victoire 3-2, après avoir été mené 2-0.

Le match

En ouverture de la rencontre, le Caennais Niagol Stoyanov a d'abord été dominé par le Suédois Par Gerell (n°9) en quatre sets (11-8, 11-9, 8-11, 11-6).

Ensuite, c'est Stéphane Ouaiche qui a vite été dominé par le Dionysien Alexandre Cassin, avant de se révolter à 9-5 au 3ème set. Mais il a finalement perdu ce match au 5ème et dernier set (11-7, 11-6, 9-11, 8-11, 11-7). Caen est alors mené 2-0.

Les Caennais se réveillent grâce à Antoine Hachard

Puis ça a été au tour d'Antoine Hachard, de retour de blessure, d'entrer sur la scène. Le Normand n'a laissé aucune chance à Mehdi Bouloussa, en trois sets (11-9, 11-7, 11-6), et a permis de faire jouer un 4ème match dans cette rencontre.

Ce quatrième match a été l'occasion pour Stoyanov de gagner après sa défaite inaugurale, et d'emmener les deux équipes au dernier match. Le Calvadosien a finalement réussi cette performance, en battant Alexandre Cassin en quatre sets serrés (12-10, 2-11, 11-7, 15-13).

Enfin, Stéphane Ouaiche, opposé lors de ce dernier match à Par Gerell, a finalement fait craquer le Suédois en trois sets (11-8, 11-8, 11-4), permettant aux Caennais de renouer avec la victoire, et de se donner 5 points d'avance sur les deux derniers de Pro A, dont Istres, leur prochain adversaire.

Les réactions

Xavier Renouvin après la victoire Caennaise contre Saint-Denis Impossible de lire le son.

Antoine Hachard après Caen TTC - Saint-Denis Impossible de lire le son.

La fiche technique

Caen - Saint-Denis : 3-2. 250 spectateurs.

P.Gerell (n°9) bat N.Stoyanov (n°26) 3-1 (11-8, 11-9, 8-11, 11-6)

A.Cassin (n°30) bat S.Ouaiche (°27) 3-2 (11-7, 11-6, 9-11, 8-11, 11-7)

A.Hachard (n°21) bat M.Bouloussa (n°40) 3-0 (11-9, 11-7, 11-6)

N.Stoyanov (n°26) bat A.Cassin (n°30) 3-1 (12-10, 2-11, 11-7, 15-13)

S.Ouaiche (n°27) bat P.Gerell (n°9) 3-0 (11-8, 11-8, 11-4)

Prochain rendez-vous

Les Caennais recevront Istres (Bouches-du-Rhône), 9ème, le mardi 10 mars à 19h30 à la salle Rufa pour le compte de la 12ème journée de Pro A.