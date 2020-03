Cadeaux. Partez une semaine en vacances avec Homair

Gagnez une semaine de vacances en mobil-home 4 à 6 personnes, dans l'un des campings-villages Homair, parmi 14 destinations au choix, dans le Vaucluse, le Lubéron, les Bouches du Rhône, les Pyrénées Orientales, les Landes, l'Aude, le Périgord, le Var, le Finistère, l'Hérault ou encore la Haute-Corse. Un cadeau d'une valeur de 500 €.

Des campings 3 et 4 étoiles au cœur de la nature, avec parcs aquatiques et piscines, et souvent près de la mer !

· Cadenet – Le Val de Durance****

· Cheval Blanc – Les Rives du Luberon****

· La Ciotat – La Baie des Anges****

· Le Barcares – La Presqu'île du Barcarès****

· Les Mazures – La Lac des Vieilles Forges***

· Lit et Mixe – Le Soleil des Landes****

· Mirepeisset – Le val de Cesse***

· Proissans – Le Val d'Ussel****

· Paris-Champigny – Paris-Est****

· Port-Cogolin – Marina Paradise***

· St Nic – Le Domaine de Ker'Ys****

· Torreilles – La Palmeraie****

· Vendres – Les Sablines****

· Ghisonaccia – Marina d'Erba Rossa (hors période du 20/06/2020 au 19/09//2020 pour ce camping)

Valable jusqu'au 31 octobre 2020, sous réserve de disponibilités, hors périodes du 20/05/2020 au 24/05/2020 et du 04/07/2020 au 29/08/2020. Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 13 mars, entre 8 h 30 et 9 heures, dans Normandie Matin.