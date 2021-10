L’auberge de jeunesse de Caen a fait le plein

Les Caennais ne savent pas vraiment la situer : rue Eustache Restout (Grâce-de-Dieu). Ouverte de juin à septembre, la structure, affiliée à la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ), a vu le jour en 1984 au sein du Foyer de jeunes travailleurs Robert Rème.

Elle dispose d’un total de 11 chambres de quatre lits et d’une chambre de six lits. "Une initiative du maire de l’époque, Jean-Maire Girault. La saison estivale était creuse pour nous et lui cherchait à développer l’offre de logements pour les touristes”, rappelle Michel Fanet, directeur.

Jeunes à tout âge

Depuis, l’activité a prospéré même si l’été 2012 ne sera pas à marquer d’une pierre blanche. "La conjoncture..." L’offre est pourtant imbattable : 13€ la nuit en chambre collective.

Le résidant doit s’acquitter de 2,50€ pour disposer d’un sac de couchage jetable et recyclable, et de 3€ s’il souhaite prendre un petit déjeuner.

"Ici, nous accueillons tout public. Le terme jeunesse est obsolète. Il faut simplement être à jour de sa cotisation FUAJ, soit 11€".

Dans les couloirs, cela se vérifie. Quentin, 48 ans, originaire de Haute-Savoie, a déjà partagé sa chambre avec plusieurs touristes, dont Liam, Néo-Zélandais. Joseph, 61 ans, vient des Hauts de Seine. "Je rends visite à une amie à Hérouville". Xavier et Isabelle, de Toulouse, occupent une chambre avec deux enfants. "Nous fréquentions les auberges avant ! Nous n’avons jamais arrêté. C’est un bon moyen pour rencontrer des gens".