Saint-Lô. Deux frères à la recherche de leur père

Film d'animation américain

Ils ont à peine connu leur père, mort quand ils étaient petits. Un jour, Ian et son grand frère Barley, deux jeunes elfes, découvrent un bâton magique qui pourrait leur permettre de le faire revenir pendant une journée. Mais, quand Ian agite le bâton, seule les jambes de leur père apparaissent. Ils ont maintenant 24 heures pour trouver la pierre magique qui pourrait leur permettre de faire apparaître leur père en entier.

Une histoire mouvementée et émaillée d'excellentes trouvailles

Au début, on est dérouté par la laideur des visages des deux héros. Mais, très vite, on s'habitue et on suit cette histoire mouvementée et émaillée d'excellentes trouvailles avec beaucoup de plaisir.

De multiples rebondissements relancent régulièrement l'action, et l'humour est souvent - quoique pas assez ! - de la partie. Surtout, cette quête du père trop tôt disparu, inspirée par la propre vie du réalisateur Dan Scanlon, est très émouvante, tout comme le désir des deux héros de s'accomplir.

Mais l'histoire est trop complexe pour les tout-petits, et certaines scènes sont un peu effrayantes.

De Dan Scanlon, avec les voix de Tom Holland/Thomas Solivérès (Ian Lightfoot), Chris Pratt/Pio Marmaï (Barley Lightfoot) (1 h 42).