Rouen. Chez Boteco, un voyage culinaire au Brésil 

De l'avis des deux gérants du restaurant Boteco Brasil, il manquait d'un lieu dédié à la culture brésilienne à Rouen. Depuis la fin février, Demetrio Pinheiro et Aurélie Guérard ont concrétisé ce projet qui leur tenait à cœur. "Ça fait désormais trois ans que je vis à Rouen et je ne trouvais pas de restaurant 100 % brésilien", raconte Demetrio Pinheiro, originaire du Brésil et ancien militaire à la légion étrangère. C'est sa rencontre avec sa compagne, Aurélie Guérard, Rouennaise d'origine, qui va faire naître l'idée de créer ce restaurant. Derrière les fourneaux, c'est sa mère qui cuisine avec "100 % de produits frais". "C'est une cuisine familiale, typique du Brésil et de ce que l'on peut déguster le dimanche lors des repas de famille", poursuit Demetrio Pinheiro.

De nouvelles saveurs

Le lieu propose aussi des moments "pour faire la fête et s'amuser", notamment le vendredi et le samedi soir, avec de la musique et des animations. "C'est la maison des Brésiliens et de tous ceux qui veulent connaître la culture", affirme Demetrio Pinheiro. La salle est divisée en deux parties, dont l'une à l'étage propose de confortables fauteuils. Une terrasse devrait être mise en place cet été pour profiter des beaux jours.

À la carte lors de ma venue, je déguste une feijoada, un plat typique du Brésil que l'on peut comparer à un cassoulet. Des morceaux de viande et de saucisses sont mijotés longuement dans une sauce. Le tout est très fondant en bouche. Le plat est accompagné de riz, de chou vert et d'une vinaigrette maison. Les saveurs sont subtiles et le plat est généreux. "Nous utilisons des épices douces, souligne Aurélie Guérard. Contrairement à ce que certains pensent, les plats ne sont pas aussi relevés qu'au Mexique par exemple." Je termine mon repas par un dessert intitulé Roméo et Juliette, mélange de sucré-salé, là aussi caractéristique du Brésil, mêlant fromage à pâte cuite et pâte de goyave. L'ensemble entrée+plat ou plat+dessert est à 18,50 €.

Pratique. Boteco Brasil au 90 boulevard de l'Yser à Rouen. Tél. 09 53 84 88 04