Restaurant : Aux Dunes de Zagora à Caen

Le restaurant marocain Les Dunes de Zagora, rue du 11 novembre à Caen, fait partie de celles-ci. Le décor adapté et les jolies assiettes colorées sur les tables soulignent d’entrée la filiation. La musique de fond, aussi. En apéritif, la maison offre des cubes de betteraves assaisonnées.

Formule complète : 12€

Le menu du midi propose un "tagine", suivi d’un dessert, pour 12 euros. Mais la chaleur et l’envie de goûter plusieurs plats me poussent vers un "briouat" (une brique) au poulet à la fleur de safran (6€), et un couscous végétarien (13,50€). Tous deux me ravissent, d’autant plus que le couscous est accompagné de ce qu’il faut pour le relever : confit d’oignons et de raisins secs, sauce harissa, pois chiches... D’autres couscous à l’agneau ou au poulet sont aussi à la carte.

Pour le dessert (tous à 6€), vous avez le choix entre les fameuses patisseries marocaines, un gâteau aux dattes ou un fromage blanc à l’orientale. Pour ma part, je conclus ce repas de midi avec un thé à la menthe, aussi chaud et sucré qu’on l’attendrait d’une échoppe marocaine. C’est réussi.



Pratique. Les Dunes de Zagora, 6 rue du 11 novembre à Caen. Fermé samedi midi et dimanche. Tél. 02.31.83.75.25.