Rentrée scolaire : 13 ouvertures ou réouvertures de classes contre une fermeture dans la Manche.

L’inspection Académique de la Manche tenait en fin de matinée de ce mercredi, un comité technique paritaire.

Le syndicat Sgen-CFDT annonce à son issue une fermeture de classe, à Cerisy–La-Salle et 13 ouvertures ou réouvertures.

10 sont définitives pour les écoles publiques de Cherbourg Noblet, Fermanville, Tourlaville Ferry, Carentan Roseaux (réouverture), le Rpi de Chérencé, St Lô Ferry, St Denis le Vêtu, St Plancher, Cherbourg Octeville P Nicolle, Cherbourg Octeville Fraternité.

3 Ouvertures pour une année : Avranches Parisy, St Lô Aurore, Picauville

Pour le syndicats Sgen-CFDT, « Les 7 postes créés par le nouveau gouvernement ont limité les tensions. Ces 13 classes ouvertes ou réouvertes s'ajoutent aux 11 ouvertures de juillet et devraient se traduire par une légère amélioration du taux d'encadrement dans le département. Pour 2013, de nouveaux moyens sont annoncés, ils s'accompagneront d'une réflexion sur une "refondation de l'école" et de réformes. Le sgen-cfdt sera un partenaire exigeant et constructif pour que les moyens et les réformes bénéficient en premier lieu aux élèves en difficulté."'

